Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина и Грузия должны стремиться к членству в Альянсе, но также ценить «промежуточные стадии». Об этом он заявил на конференции NATO Engages, которая проходит в преддверии встречи лидеров Альянса, сообщает «Европейская правда».

Комментируя перспективы дальнейших отношений с Альянсом, генсек подчеркнул, что решение о членстве Украины остается неизменным.

«НАТО решил на саммите в Бухаресте в 2008 году Украина и Грузия будут членами НАТО. Это решение остается в силе, хотя и не установлен четкий таймлайн относительно вступления. Сейчас наша задача, найти, как помочь Украине и Грузии продвигаться к вступлению», - заявил он.

Генсек подчеркнул, что существуют промежуточные этапы сотрудничества с Альянсом, которые Киев и Тбилиси также должны ценить: «Есть много между полным «членством» и «ничем». И поэтому важно проводить реформы».

Столтенберг считает, что сотрудничество даже без определенных временных перспектив важно. «Это хорошо для Украины и хорошо для НАТО. В частности – учитывая то, что Грузия участвует в нашей миссии в Афганистане», - пояснил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил предметно рассмотреть присоединение Украины к программе расширения возможностей НАТО.