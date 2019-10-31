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Президент Украины Владимир Зеленский предложил предметно рассмотреть присоединение Украины к программе расширения возможностей НАТО. Об этом он заявил, открывая заседание Комиссии Украина - НАТО в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

 

«Спасибо за неизменную позицию союзников по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и непризнание аннексии Крыма. Благодарны за настойчивые требования НАТО к Россию прекратить агрессивные действия и вывести войска с оккупированных территорий Украины», - сказал глава государства.

 

Зеленский подтвердил, что Украина является последовательным и эффективным партнером Альянса, который и в дальнейшем будет делать вклад в безопасность на евроатлантическом пространстве и за его пределами.

По словам президента, он высоко ценит то, что в прошлом году на саммите в Брюсселе лидеры стран Альянса подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина должна быть членом НАТО.

«Со своей стороны мы понимаем, что только эффективные реформы является залогом нашего членства в Альянсе. Мы стремимся к трансформации Украины в соответствии со стандартами НАТО и именно на этом фокусируем наши совместные усилия», - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что Украина стремится углубить сотрудничество с НАТО для укрепления обороноспособности, усилить устойчивость страны в современных угрозах и повысить взаимодействие со структурами Альянса.

«Мы благодарны, что Альянс продолжает оказывать нам политическую и практическую помощь, особенно в реформировании сектора безопасности и обороны. Хорошей основой для этого является комплексный пакет помощи НАТО, принятый в 2016 году. Надеемся, что он будет дополнен, обновлен и расширен дополнительными проектами и мерами», - отметил он.

Кроме того, по словам главы государства, Украина рассчитывает на ускорение процесса достижения украинскими Вооруженными силами совместимости с силами НАТО.

«Предлагаем предметно рассмотреть присоединение Украины к программе расширения возможностей НАТО. Уверен, что Украина готова к переходу на этот новый уровень сотрудничества», - отметил президент.

По словам Зеленского, Украина заинтересована в усилении взаимодействия с НАТО с целью восстановления стабильности и безопасности в Черноморском регионе.

«Мы ожидаем поддержки предложения Украины относительно практических шагов по имплементации Черноморского пакета НАТО, принятого в апреле этого года. Нам необходимо совместно усиливать способности ВМС Украины в этом важном для нас регионе», - констатировал глава государства.

Отдельно Зеленский поздравил НАТО с 70-й годовщиной основания.
ForUm

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