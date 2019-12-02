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В Кремле назвали оценочным высказывание спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины в случае притеснения в этой стране малых народов, напомнив, что внешнюю политику в РФ определяет президент.

На вопрос, разделяют ли это мнение в Кремле и является ли оно мнением высшего военно-политического руководства России, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: «Внешняя политика РФ формулируется по Конституции президентом и реализуется в качестве инструментария МИДом», передает Интерфакс.

На 12-й сессии форума по вопросам меньшинств под эгидой Совета ООН по правам человека, проходившей 28-29 ноября в Женеве, украинская делегация попыталась дважды помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, а также сорвала выступление главы украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной.

«Все ветви власти разделяют обеспокоенности и сходятся на неприемлемости этих демаршей, но, что касается других оценочных заявлений, то я рекомендовал бы обратиться в Госдуму», - отметил Песков.

30 ноября сообщалось, что Володин назвал попытки срыва выступления Бальбека на форуме в Женеве очередной демонстрацией «нетерпимости представителей власти Украины к малым народам». «Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп», - заявил спикер Госдумы.
ForUm

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