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Спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что если в Украине сохранится «национализм и притеснение малых народов», то из состава страны выйдут несколько областей.

Соответствующее заявление Володина опубликовано на сайте Госдумы РФ.

Такое заявление Володин сделал после того, как делегация Украины не дала выступить на форуме ООН по вопросам меньшинств так называемому депутату от аннексированного Крыма.

Комментируя закон Об украинском языке, Володин заявил, что в Украине «нарушаются права нацменьшинств — русских, венгров, поляков».

«Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным», — заявил Володин.
ForUm

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