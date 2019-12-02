В Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов, в Украине есть украинский народ. Так спикер парламента Дмитрий Разумков прокомментировал заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о вероятном выходе из состава Украины ряда областей из-за «национализма и притеснения малых народов». Об этом он заявил во время заседания согласительного совета парламента 2 декабря, сообщает 112 Украина.

«Относительно вчерашних событий, которые также имели место, это заявление спикера Госдумы РФ, которая прозвучало в выходные. Я думаю, что она тоже не может остаться без реакции ВРУ, нас с вами. Я хотел бы отметить, что в Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов, в Украине есть украинский народ. Да, он многонациональный, да, он может разговаривать на разных языках, но это единый народ, это единое государство», - сказал Разумков.

Он заверил, что Украина останется целостной.

«И я хотел бы всех заверить, что если кто-то надеется, что будут отваливаться, отходить, теряться еще какие-то территории, то это только мечты. И мы, как государство, мы, как ВР, будем прикладывать максимум усилий для того, чтобы объединять и консолидировать общество вокруг тех тем, которые нас будут, опять, простите за тавтологию, объединять. Но это непростой путь, и сегодня все слои населения, все органы власти должны сконцентрироваться именно на этом», - отметил спикер парламента.

Напомним, спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что если в Украине сохранится «национализм и притеснение малых народов», то из состава страны выйдут несколько областей.