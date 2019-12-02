также в разделеПолитика
Кремль раскрыл темы встречи Путина и Зеленского 80
Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума 12
Реакция Авакова на слова главы Госдумы РФ об угрозе потери Украиной ряда областей 146
СНБО объяснил увольнение Кривоноса 39
Спикер Госдумы РФ пригрозил выходом из состава Украины нескольких областей 76
Зеркаль: Президент Зеленский хочет мира с Россией 116
Пристайко посетит саммит НАТО в Лондоне 20
Зеленский провел совещание по снижению тарифов 108
Медведчук жестко раскритиковал предложение власти лишать права голоса украинцев на выборах 53
НАБУ расследует возможное получение «денег в конвертах» депутатами из Слуги народа 18
Кулеба оплатил лечение пострадавшему в ДТП с его участием 25
Визит президента Грузии в Украину перенесли 15
Зеленский: Никто не позволит «сливать» дела Майдана 42
В СН призвали проголосовать за перевод следователей по делам Майдана в ГБР 14
В РФ заявили, что Зеленский и Путин могут обсудить газовую тему в Париже 17
Медведчук раскритиковал ставленника Сороса Бородянского за оскорбление украинцев 61
В «Слуге народа» отреагировали на слова коллеги об ограничении свободы слова 36
Авторитетное польское СМИ: Медведчук – первый и единственный украинский политик, который предложил реальный план по урегулированию конфликта на Донбассе 64

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о возможности «выхода из состава Украины ряда областей».

Об этом он сообщил в Twitter.

«Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Вместо этого, готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни», - написал он.

Напомним, спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что если в Украине сохранится «национализм и притеснение малых народов», то из состава страны выйдут несколько областей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2726 грн.
6
Теги