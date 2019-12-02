Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о возможности «выхода из состава Украины ряда областей».

Об этом он сообщил в Twitter.

«Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Вместо этого, готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни», - написал он.

Напомним, спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что если в Украине сохранится «национализм и притеснение малых народов», то из состава страны выйдут несколько областей.