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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудят вопрос транзита газа на саммите в нормандском формате.

«Есть вопросы, которые требуют решения до нового года, до 1 января, а именно газовые дела. Есть о чем поговорить», — сообщил он в эфире телеканала Россия 1.

По словам Пескова, ранее Зеленский и Путин «весьма и весьма неплохо» общались по телефону.

Песков подчеркнул, что формат встречи будет согласован ближе к саммиту, который состоится в Париже 9 декабря.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите в «нормандском формате» 9 декабря хотел бы говорить о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе.
ForUm

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