В Канаде неизвестный на угнанной пожарной машине пытался наехать на людей, посещавших центральный парк Виннипега.
Об этом сообщает телеканал CBC.
Сообщается, что неизвестный похитил пожарную машину и отправился на ней в торговый центр, после чего свернул в Центральный парк и пытался наехать на прохожих. Похищенную пожарную машину преследовали более 10 автомобилей, пока она не сломалась и остановилась на проспекте Ассинибойн.
В местной полиции отметили, что инцидент не рассматривается как террористический акт. Пожарную машину угнали, когда она прибыла на вызов об аварии на шоссе Хендерсон, где произошло столкновение кареты скорой помощи и легковогого автомобиля.
Police stopped a stolen fire truck after a wild chase across Winnipeg today 🚒- 📹 @jordanlambert69 #Winnipeg #YWG #Manitoba #Canada pic.twitter.com/TuC5Iq7iA4— Freshdaily (@freshdaily) 29 ноября 2019 г.
Напомним, в Одесской области сотрудник полиции, находившийся вне службы, на автомобиле ВАЗ сбил мужчину. Тот умер в карете скорой помощи.
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