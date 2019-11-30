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В Канаде неизвестный на угнанной пожарной машине пытался наехать на людей, посещавших центральный парк Виннипега.

Об этом сообщает телеканал CBC.

Сообщается, что неизвестный похитил пожарную машину и отправился на ней в торговый центр, после чего свернул в Центральный парк и пытался наехать на прохожих. Похищенную пожарную машину преследовали более 10 автомобилей, пока она не сломалась и остановилась на проспекте Ассинибойн.

В местной полиции отметили, что инцидент не рассматривается как террористический акт. Пожарную машину угнали, когда она прибыла на вызов об аварии на шоссе Хендерсон, где произошло столкновение кареты скорой помощи и легковогого автомобиля.

Напомним, в Одесской области сотрудник полиции, находившийся вне службы, на автомобиле ВАЗ сбил мужчину. Тот умер в карете скорой помощи.
ForUm

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