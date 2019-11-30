также в разделеПроисшествия
Боевики обстреляли Старогнатовку 10
В Харькове произошел взрыв в гараже, есть погибшие 12
На Донбассе погиб украинский военный 19
В Одессе трое полицейских незаконно задержали и избили мужчину 19
В Словаки погибли два украинских альпиниста 29
ФСБ заявляет о задержании в Крыму россиянки за «шпионаж» в пользу Украины 48
За сутки боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных 14
На Днепропетровщине полицейскому сожгли авто, поджигатель задержан 14
Под Одессой из-за сильного тумана в трех ДТП столкнулись 17 автомобилей 53
На Донбассе в результате обстрелов пострадали 3 военных 32
Задержан «минер» высочайшего моста в Украине 31
ООС: Боевики совершили 12 обстрелов, потерь нет 14
В Херсоне открыли зал ожидания для военных 19
Погиб военный, выпав из поезда по пути на Донбасс 42
Нашли зарезанным в канаве: На Донбассе убили ветерана АТО 123
На Житомирщине пьяные мужчины избили полицейского 21
На Житомирщине перевернулся микроавтобус, пострадали 8 человек 20
Неизвестный сжег автомобиль главы Одесской таможни 74

В Одесской области сотрудник полиции, находившийся вне службы, на автомобиле ВАЗ сбил мужчину. Тот умер в карете скорой помощи.

Как сообщили правоохранители, ДТП произошло около 20 часов в пятницу, 29 ноября, вблизи села Сафьяны на автодороге Измаил-Одесса.

В полиции заявили, что авария произошла на неосвещенном участке дороги и мужчина якобы переходил дорогу в неустановленном месте с велосипедом в руках.

Правоохранители заявили, что медосмотр не выявил у полицейского признаков опьянения.

Решается вопрос об открытии дела по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Информацию о ДТП передали сотрудникам Государственного бюро расследований.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги