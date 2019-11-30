В Одесской области сотрудник полиции, находившийся вне службы, на автомобиле ВАЗ сбил мужчину. Тот умер в карете скорой помощи.

Как сообщили правоохранители, ДТП произошло около 20 часов в пятницу, 29 ноября, вблизи села Сафьяны на автодороге Измаил-Одесса.

В полиции заявили, что авария произошла на неосвещенном участке дороги и мужчина якобы переходил дорогу в неустановленном месте с велосипедом в руках.

Правоохранители заявили, что медосмотр не выявил у полицейского признаков опьянения.

Решается вопрос об открытии дела по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Информацию о ДТП передали сотрудникам Государственного бюро расследований.