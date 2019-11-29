Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы», которым вводятся новые воинские звания для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО.

Судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов отказался отдать на поруки бывшего народного депутата Сергея Пашинского и продлил содержание под стражей еще на 60 суток - до 29 января 2020 года.

В Нафтогазе заявили, что проведение вчера, 28 ноября, в Вене двусторонних министерских консультаций по транзиту газа между Украиной и Россией было согласовано с Европейской комиссией и является первым шагом для заключения нового контракта по транзиту газа.

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут обсудить газовую тематику в ходе саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Первым вопросом в повестке дня Верховной Рады Украины 3 декабря должны быть изменения в закон о Государственном бюро расследований в отношении продолжения расследования преступлений против участников Революции достоинства, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Нафтогаз и Газпром обсуждают возможность выплаты россиянами $3 млрд по арбитражу в газовом эквиваленте, рассказал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

В Антимонопольном комитете (АМКУ) допускают возможность попадания Укроборонпрома под антироссийские санкции США из-за сделки по покупке предприятия «Мотор Сич» совместно с китайскими компаниями Skyrizon и Xinwei. Об этом глава АМКУ Юрий Терентьев .

В Лондоне на мосту вооруженный ножом мужчина напал на нескольких прохожих, несколько человек получили ранения.

ФСБ РФ заявляет о задержании в оккупированном Севастополе россиянки по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.

Так называемый «парламент» ОРДО формально установил «государственную границу» с подконтрольной правительству территорией Украины.

Через 3−5 лет в Украине появятся качественные дороги между всеми крупными городами и областными центрами, после того, как изменятся кадры в соответствующих учреждениях. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Бывшая журналистка и нынешний народный депутат от партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине «пора приглушить свободу слова».

28 ноября в Высоких Татрах, на территории Словакии, недалеко от Видловой Вежи погибли два альпиниста из Украины.