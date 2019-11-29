также в разделеОбщество
Украинцев предупредили об ухудшении погоды 12
Онищенко заявил, что возвращается в Украину 24
Сигнал семи украинских телеканалов охватывает часть Донецка 24
Украина уже получила военную помощь от США на $43 млн 13
С 1 декабря в Украине вырастет пособие по безработице 17
С 1 декабря в Украине повысят пенсии 82
Пострадавший в ДТП с Кулебой водитель выписался из больницы 47
Подозреваемому в госизмене журналисту смягчили домашний арест 19
РосСМИ: Боевики ОРДО установили «госграницу» с Украиной 61
Экс-главу правления VAB Банка объявили в розыск 23
НАБУ: Грымчаку предлагали кресло «министра» в ОРДЛО 44
СБУ провела обыски в офисе Укргазвыдобування 21
Бюджет Общественного вещателя увеличили на 70% 15
ВСУ намерены сбивать российские беспилотники из Крыма 335
Суд отказался отдать Пашинского на поруки 73
Кабмин планирует избавить украинцев от бумажных квитанций 41
Зеленский подписал закон о введении новых воинских званий 189
Квасьневский рассказал, почему Хантера Байдена взяли в Burisma 33

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы», которым вводятся новые воинские звания для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО.

Судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов отказался отдать на поруки бывшего народного депутата Сергея Пашинского и продлил содержание под стражей еще на 60 суток - до 29 января 2020 года.

В Нафтогазе заявили, что проведение вчера, 28 ноября, в Вене двусторонних министерских консультаций по транзиту газа между Украиной и Россией было согласовано с Европейской комиссией и является первым шагом для заключения нового контракта по транзиту газа.

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут обсудить газовую тематику в ходе саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Первым вопросом в повестке дня Верховной Рады Украины 3 декабря должны быть изменения в закон о Государственном бюро расследований в отношении продолжения расследования преступлений против участников Революции достоинства, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

 Нафтогаз и Газпром обсуждают возможность выплаты россиянами $3 млрд по арбитражу в газовом эквиваленте, рассказал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

В Антимонопольном комитете (АМКУ) допускают возможность попадания Укроборонпрома под антироссийские санкции США из-за сделки по покупке предприятия «Мотор Сич» совместно с китайскими компаниями Skyrizon и Xinwei. Об этом глава АМКУ Юрий Терентьев .

В Лондоне на мосту вооруженный ножом мужчина напал на нескольких прохожих, несколько человек получили ранения.

ФСБ РФ заявляет о задержании в оккупированном Севастополе россиянки по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины. 

Так называемый «парламент» ОРДО формально установил «государственную границу» с подконтрольной правительству территорией Украины. 

Через 3−5 лет в Украине появятся качественные дороги между всеми крупными городами и областными центрами, после того, как изменятся кадры в соответствующих учреждениях. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Бывшая журналистка и нынешний народный депутат от партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине «пора приглушить свободу слова»

28 ноября в Высоких Татрах, на территории Словакии, недалеко от Видловой Вежи погибли два альпиниста из Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги