Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут обсудить газовую тематику в ходе саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Об этом заявил пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

«Есть понимание, что сначала на рабочем уровне должны состояться обстоятельные переговоры. Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоем пообщаться, чтобы затронуть там и газовую тематику», – отметил он.

Напомним, ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что вопрос газовых контрактов о транзите из РФ не будет обсуждаться на встрече лидеров «нормандского формата».