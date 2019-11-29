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Судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов отказался отдать на поруки бывшего народного депутата Сергея Пашинского и продлил содержание под стражей еще на 60 суток - до 29 января 2020 года.

Судья удовлетворил ходатайство прокуроров Генеральной прокуратуры о продлении содержания Пашинского под стражей, сообщает УНИАН.

Таким образом, Пашинский будет находиться в СИЗО как минимум до 29 января, если апелляционная инстанция не отменит это постановление.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства ряду лиц о взятии Пашинского на поруки. Пашинский и его адвокаты заявили, что будут подавать апелляционную жалобу на сегодняшнее постановление суда.

Судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов отказался отдать на поруки бывшего народного депутата Сергея Пашинского и продлил содержание под стражей еще на 60 суток - до 29 января 2020 года.

Судья удовлетворил ходатайство прокуроров Генеральной прокуратуры о продлении содержания Пашинского под стражей, сообщает УНИАН.

Таким образом, Пашинский будет находиться в СИЗО как минимум до 29 января, если апелляционная инстанция не отменит это постановление.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства ряду лиц о взятии Пашинского на поруки. Пашинский и его адвокаты заявили, что будут подавать апелляционную жалобу на сегодняшнее постановление суда.

Как сообщал ForUm, 7 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца экс-нардепу Сергею Пашинскому. 

4 октября следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований объявили подозрение Пашинскому в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения.

 
ForUm

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