Судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов отказался отдать на поруки бывшего народного депутата Сергея Пашинского и продлил содержание под стражей еще на 60 суток - до 29 января 2020 года.
Судья удовлетворил ходатайство прокуроров Генеральной прокуратуры о продлении содержания Пашинского под стражей, сообщает УНИАН.
Таким образом, Пашинский будет находиться в СИЗО как минимум до 29 января, если апелляционная инстанция не отменит это постановление.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства ряду лиц о взятии Пашинского на поруки. Пашинский и его адвокаты заявили, что будут подавать апелляционную жалобу на сегодняшнее постановление суда.
Судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов отказался отдать на поруки бывшего народного депутата Сергея Пашинского и продлил содержание под стражей еще на 60 суток - до 29 января 2020 года.
Судья удовлетворил ходатайство прокуроров Генеральной прокуратуры о продлении содержания Пашинского под стражей, сообщает УНИАН.
Таким образом, Пашинский будет находиться в СИЗО как минимум до 29 января, если апелляционная инстанция не отменит это постановление.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства ряду лиц о взятии Пашинского на поруки. Пашинский и его адвокаты заявили, что будут подавать апелляционную жалобу на сегодняшнее постановление суда.
Как сообщал ForUm, 7 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца экс-нардепу Сергею Пашинскому.
4 октября следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований объявили подозрение Пашинскому в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время