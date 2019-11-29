Проведение вчера, 28 ноября, в Вене двусторонних министерских консультаций по транзиту газа между Украиной и Россией было согласовано с Европейской комиссией и является первым шагом для заключения нового контракта по транзиту газа, сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

«Вчера в Вене состоялась министерская встреча между министрами энергетики Украины и России. Двусторонние встречи не является чем-то уникальным в формате трехсторонних газовых переговоров с россиянами, которые мы ведем с участием Еврокомиссии с 2014 года... Проведение вчерашних консультаций было согласовано с Европейской комиссией. Любые решения по этому вопросу и дальше будут обсуждаться и приниматься нами в трехстороннем формате Украина-Россия-ЕС», - говорится в сообщении.

В НАК сообщили, что получили комментарии от России по проекту договора, который Украина направила РФ в сентябре.

«О хорошем: мы наконец получили от россиян их комментарии по договору о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключен в соответствии с европейскими правилами. Проект этого договора руководитель ОГТСУ передал Газпрому еще на трехсторонней встрече в сентябре, однако мы до сих пор не получали никакого ответа», - заяывили в компании.

Как подчеркнули в Нафтогазе, такой договор является первым шагом к продолжению транзита, «хотя до окончательного решения еще далеко».

Напомним, 28 ноября в Вене прошла встреча между министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржелем и министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком в рамках трехсторонних переговоров по подготовке к подписанию договора о транспортировке газа через украинскую газотранспортную систему.