также в разделеЭкономика
АМКУ: Из-за «Мотор Сичи» Укроборонпром может попасть под санкции США 37
Минэкономики уволило руководителей 5 заводов Укрспирта 22
Украина и РФ могут провести переговоры по газу на следующей неделе 17
Кабмин планирует начать масштабное дорожное строительство с 1 марта 24
Нафтогаз подал иск о взыскании в Латвии с Газпрома $2,6 миллиарда 35
Долю расчетов платежными картами в Украине планируют увеличить до 55% 17
Глава Укравтодора: До 2023 года отремонтируют все аварийные автодороги 15
Гончарук обещает построить качественные дороги за 3-5 лет 28
Налоговая почти на треть уменьшила количество внеплановых проверок 17
Реальная зарплата с начала года выросла на 10% 18
Кабмин упростил декларирование международных экспресс-посылок 14
В Кабмине предлагают поднять тариф на электроэнергию для населения 338
Витренко: Германия способствует экономическому удушению Украины 76
Минфин передал Приватбанк Кабмину 105
Гончарук: Переговоры о прямых поставках газа из РФ не ведутся 19
Гончарук: Миссия МВФ высоко оценила прогресс в продвижении реформ 18
Филиндаш: Единственный рабочий сценарий по газу - это прямые поставки и скидка, о которой договорился Медведчук 38
На выплату больничных дополнительно выделили 1,4 миллиарда 34

Проведение вчера, 28 ноября, в Вене двусторонних министерских консультаций по транзиту газа между Украиной и Россией было согласовано с Европейской комиссией и является первым шагом для заключения нового контракта по транзиту газа, сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

«Вчера в Вене состоялась министерская встреча между министрами энергетики Украины и России. Двусторонние встречи не является чем-то уникальным в формате трехсторонних газовых переговоров с россиянами, которые мы ведем с участием Еврокомиссии с 2014 года... Проведение вчерашних консультаций было согласовано с Европейской комиссией. Любые решения по этому вопросу и дальше будут обсуждаться и приниматься нами в трехстороннем формате Украина-Россия-ЕС», - говорится в сообщении.

В НАК сообщили, что получили комментарии от России по проекту договора, который Украина направила РФ в сентябре.

«О хорошем: мы наконец получили от россиян их комментарии по договору о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключен в соответствии с европейскими правилами. Проект этого договора руководитель ОГТСУ передал Газпрому еще на трехсторонней встрече в сентябре, однако мы до сих пор не получали никакого ответа», - заяывили в компании.

Как подчеркнули в Нафтогазе, такой договор является первым шагом к продолжению транзита, «хотя до окончательного решения еще далеко».

Напомним, 28 ноября в Вене прошла встреча между министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржелем и министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком в рамках трехсторонних переговоров по подготовке к подписанию договора о транспортировке газа через украинскую газотранспортную систему.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги