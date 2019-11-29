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Бывшая журналистка и нынешний народный депутат от партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине «пора приглушить свободу слова». Об этом она сказала в комментарии изданию «Настоящее время», сообщает Hromadske.

«Мне кажется, что у нас в стране насколько сильна свобода слова, которую пора бы уже приглушить, из уважения к институту президентства фильтровать свою речь», — сказала Василевская-Смаглюк.

Так она прокомментировала дело в отношении депутата от «Европейской Солидарности» Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой, которых подозревают в угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

Она добавила, что будет голосовать за снятие неприкосновенности с Федины, но не за привлечение к ответственности.

Также Василевская-Смаглюк считает, что оружие, которое нашли во время обысков в доме Зверобой, может иметь связь с угрозами Зеленскому.

Напомним, утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий. 

26 октября депутат от «Европейской солидарности» София Федина выразила возмущение общением Зеленского с добровольцами в Золотом, заявив, что президент ведет себя так, словно считает себя бессмертным. Она отметила, что так разговаривать с защитниками «даже не все сепары позволяли. «Кто-то думает, что он бессмертный», - заявила Федина. Нардеп записала это обращение вместе с волонтером Марусей Звиробий.

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура обратился в правоохранительные органы относительно «совершенного преступления» со стороны Федины. 

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в связи с высказываниями Федины в адрес Зеленского.

 Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Федины в связи с ее высказываниями в адрес президента.

26 ноября следователи ГБР направили в ГПУ проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Федине и еще одной гражданке.
ForUm

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