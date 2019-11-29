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ФСБ РФ заявляет о задержании в оккупированном Севастополе россиянки по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«Федеральной службой безопасности РФ по подозрению в государственной измене задержана в Севастополе гражданка России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера», - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в ФСБ, «возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена»), ведутся следственные действия».

Других подробностей в ФСБ не привели.
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