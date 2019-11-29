также в разделеМир
Скончался один из пострадавших на Лондонском мосту 5
На Лондонском мосту произошла стрельба, есть пострадавшие 28
Столтенберг отреагировал на слова Макрона об РФ 24
Туск передал полномочия председателя Евросовета своему преемнику 22
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 50 человек 16
Разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» обжаловали 100
Макрон заявил, что РФ не является врагом НАТО 15
Елизавета II собирается отречься от престола 42
Число жертв землетрясения в Албании достигло 37 человек 13
В Албании произошло новое землетрясение 24
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 9 человек 20
Число жертв землетрясения в Албании достигло 6 человек 56
В Албании произошло мощное землетрясение, есть жертвы 43
В мире уже уничтожено 97% запасов химоружия 24
Уровень парниковых газов в атмосфере побил новый рекорд 79
Премьер: Болгария не разрешит размещение военно-морской базы НАТО 23
В РФ пилот экстренно посадил самолет и умер от сердечного приступа 137
«Победить Трампа и возродить Америку»: Экс-мэр Нью-Йорка идет в президенты США 32

В Лондоне на мосту вооруженный ножом мужчина напал на нескольких прохожих, несколько человек получили ранения. Об этом заявил представитель полиции Лондона Нил Басу, сообщается на сайте полиции, передает 112 Украина.

Нападавшего застрелили на месте преступления, сообщили в полиции. Инцидент квалифицировали как теракт, злоумышленник имел на себе «муляж взрывного устройства».

«Несколько людей получили травмы во время инцидента, и как только мы сможем предоставить дополнительную информацию об их состоянии, мы это сделаем. Наши искренние соболезнования выражаются тем, кто с нетерпением ждет новостей от близких», - заявил Нил Басу.

Британская транспортная полиция заявила, что станция лондонского моста в настоящее время закрыта, и поезда там не будут останавливаться.

«В настоящее время мы считаем, что устройство, которое было привязано к телу подозреваемого, является обманным взрывным устройством. Офицеры продолжают проводить тщательные обыски в этом районе, чтобы убедиться, что для населения нет серьезной угрозы. Эти кордоны будут оставаться на месте в течение значительного времени, и я хотел бы попросить общественность, пожалуйста, продолжайте избегать области», - заявил представитель полиции.

На одной из изложенных в социальных сетях видеозаписи видно, как несколько полицейских держат под прицелом человека, который лежит на тротуаре на мосту. На других видеокадрах видно, как много людей пытаются в панике бежать из моста от нападающего. На место происшествия прибыли много машин полиции и скорой помощи, городов перекрыли.

Ранее лондонская полиция сообщала о стрельбе на Лондонском мосту. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги