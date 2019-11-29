В Лондоне на мосту вооруженный ножом мужчина напал на нескольких прохожих, несколько человек получили ранения. Об этом заявил представитель полиции Лондона Нил Басу, сообщается на сайте полиции, передает 112 Украина.

Нападавшего застрелили на месте преступления, сообщили в полиции. Инцидент квалифицировали как теракт, злоумышленник имел на себе «муляж взрывного устройства».

«Несколько людей получили травмы во время инцидента, и как только мы сможем предоставить дополнительную информацию об их состоянии, мы это сделаем. Наши искренние соболезнования выражаются тем, кто с нетерпением ждет новостей от близких», - заявил Нил Басу.

Британская транспортная полиция заявила, что станция лондонского моста в настоящее время закрыта, и поезда там не будут останавливаться.

«В настоящее время мы считаем, что устройство, которое было привязано к телу подозреваемого, является обманным взрывным устройством. Офицеры продолжают проводить тщательные обыски в этом районе, чтобы убедиться, что для населения нет серьезной угрозы. Эти кордоны будут оставаться на месте в течение значительного времени, и я хотел бы попросить общественность, пожалуйста, продолжайте избегать области», - заявил представитель полиции.

На одной из изложенных в социальных сетях видеозаписи видно, как несколько полицейских держат под прицелом человека, который лежит на тротуаре на мосту. На других видеокадрах видно, как много людей пытаются в панике бежать из моста от нападающего. На место происшествия прибыли много машин полиции и скорой помощи, городов перекрыли.

Ранее лондонская полиция сообщала о стрельбе на Лондонском мосту.