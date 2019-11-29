Так называемый «парламент» ОРДО формально установил «государственную границу» с подконтрольной правительству территорией Украины. Об этом заявил так называемый председатель «Народного совета ДНР» Владимир Бидевка, сообщает ТАСС.

«В этом законе не забыты те люди, которые проживают на территории, временно подконтрольной Украине. Поэтому граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года. До момента урегулирования конфликта на Донбассе граница «ДНР» будет проходить по линии соприкосновения, как это определено минскими соглашениями», – сказал он.

ОРДО установили «границу» по линии оккупации от начала 2014 года, а территории, которые правительство вернуло под контроль, называют «временно подконтрольными Украине».

Отмечается, что 76 «депутатов» ОРДО поддержали документ в двух чтениях единогласно.