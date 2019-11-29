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Через 3−5 лет в Украине появятся качественные дороги между всеми крупными городами и областными центрами, после того, как изменятся кадры в соответствующих учреждениях. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире программы «Право на владу», сообщает УНИАН.

Он также призвал нового руководителя Укравтодора Александра Кубракова изменить руководящий состав областных структур.

«Я призываю новых руководителей Укравтодора и Укртрансбезпекы максимально быстро обновить руководящий состав в областях, потому что я убежден, что те люди, которые работали там до сих пор, в подавляющем большинстве или представляли интересы «смотрящих», или закрывали на это глаза», — сказал Гончарук.

По его словам, благодаря качественной кадровой политике для украинцев снизится стоимость дорог при строительстве и на этапе эксплуатации. Гончарук надеется, что следующие 3−5 лет в Украине проложат качественные дороги между всеми крупными городами и областными центрами.


 
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