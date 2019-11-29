Первым вопросом в повестке дня Верховной Рады Украины 3 декабря должны быть изменения в закон о Государственном бюро расследований в отношении продолжения расследования преступлений против участников Революции достоинства, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Генеральной прокуратуре Украины накануне Дня работников прокуратуры, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Несмотря на то, что с 20 ноября прокуратура лишена функций следствия, вы должны продолжить на должном уровне осуществлять процессуальное руководство в уголовных производствах других органов. Прежде всего это касается преступлений, совершенных на Майдане Незалежности в 2013-2014 годах», - сказал Зеленский.

Глава государства отдельно отметил: «Третьего декабря первым вопросом на повестке дня в Верховной Раде Украины будут очень важные изменения в закон о Государственном бюро расследований. Никто не позволит «сливать» дела Майдана».

Напомним, с 20 ноября прокуратура утратила полномочия расследовать уголовные производства, поэтому все дела о преступлениях против активистов Революции достоинства должны быть переданы в органы досудебного расследования. Всего планируется передать 114 дел о преступлениях во время Революции достоинства. В частности Государственному бюро расследований – 50, Национальному антикоррупционному бюро – 43. Остальные – Национальной полиции, СБУ и Государственной налоговой службе.

В центральном аппарате Государственного бюро расследований создано отдельное подразделение по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Верховная Рада не проголосовала за необходимые поправки в закон о Госбюро расследований, которые бы позволили продолжить расследование преступлений Майдана.

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку, требуя принять изменения в закон, направленные на разблокирование расследования дел Майдана.