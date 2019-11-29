В Антимонопольном комитете (АМКУ) допускают возможность попадания Укроборонпрома под антироссийские санкции США из-за сделки по покупке предприятия «Мотор Сич» совместно с китайскими компаниями Skyrizon и Xinwei. Об этом глава АМКУ Юрий Терентьев рассказал в эфире Радио НВ.

«Можно очутиться в полностью абсурдной ситуации, когда китайская сторона вместе с Укроборонпромом получила бы контроль над этим предприятием. При этом США могут найти подтверждение тому, что китайская сторона присутствует в цепочке поставок «Вертолетам России» — и возникнет кафкианская ситуация, когда Укроборонпром с «Мотор Сич» окажутся в американских антироссийских санкциях», — отметил Терентьев.

Также он добавил, что в этой ситуации под американскими санкциями могут оказаться все украинские предприятия, которые финансируют Укроборонпром, в том числе и госбанки. По мнению главы АМКУ, и предприятие, и правительство, должны учитывать эти риски при заключении сделки.

«Такая юридическая конструкция при участии Укроборонпрома была поддержана Кабмином еще при Гройсмане (Владимир Гройсман, экс-премьер-министр. — Ред.) и Кубиве (Степан Кубив, экс-министр экономразвития. — Ред.). Были даны соответствующие разрешения на проведение этих переговоров и действий. То есть, если украинская сторона сознательно принимает решение отказаться от сотрудничества с китайцами по этому проекту, то должны быть приняты решения как на уровне Укроборонпрома, так и на уровне правительства», — добавил Терентьев.

Напомним, что, по словам гендиректора госконцерна Айвараса Абромавичуса, китайская компания Skyrizon уже приобрела более 50% акций запорожского завода «Мотор Сич».

Ранее сообщалось, что 7 июня в Антимонопольный комитет было подано совместное заявление от имени государства Украина в лице Укроборонпрома и китайских компаний Skyrizon и Xinwei на концентрацию соответственно более 25% и 50% акций Мотор Сичи с целью совместного управления и контроля над предприятием. 19 июня был подписан основной пакет договоров, который вступит в силу автоматически после получения позитивного решения антимонопольного ведомства. В случае разрешения АМКУ на покупку, китайские инвесторы пообещали внести в госбюджет $100 млн на развитие авиастроительной отрасли Украины.

Ранее советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон подтвердил, что постарается убедить украинскую власть в опасности сотрудничества с китайцами, но отказался комментировать вопросы, связанные с «Мотор-Сич».