Киевский апелляционный суд уменьшил до 20 млн грн сумму залога начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрию Марченко.

Как передает Интерфакс-Украина, такое решение суд принял, рассмотрев апелляцию защиты Марченко.

В ходе судебного заседания ряд действующих и бывших народных депутатов, а также военнослужащих (Евгений Жуков, Мария Ионова, Семен Колейник, Алексей Мочанов, Борислав Береза) высказали готовность взять Марченко на поруки.

Вместе с тем суд своим решением лишь уменьшил сумму залога как альтернативу содержания под стражей с 76 млн грн до 20 млн грн.

Марченко принимал участие в судебном заседании в режиме видеоконференции, так как содержится под стражей.

Как сообщалось, Печерский суд Киева 11 ноября арестовал на 60 дней с правом внесения залога в 76 млн грн начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко.

26 июня директор ГБР Труба сообщил, что сотрудники Госбюро и Генпрокуратуры Украины провели около 40 обысков по местам проживания ряда должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур и в офисных помещениях в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил Украины имущества по завышенным ценам.

По словам Трубы, предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен, составляет около 100 млн грн. В частности, речь идет о закупке 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тыс. бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам. «Три из пяти бронежилетов простреливаются», - заявил Труба.

В конце июня Государственное бюро расследований провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны в рамках дела о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины.

В июле ГБР обнародовало разговоры сотрудников Министерства обороны, которые закупили бронежилеты Корсар, при этом зная, что они простреливаются и не соответствуют техническим требованиям.

В начале ноября следователями Государственного бюро расследований сообщено о подозрении пяти должностным лицам Министерства обороны Украины, которым инкриминируют бездействие, что привело к закупке 11 тыс. некачественных бронежилетов.