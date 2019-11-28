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Посольство Украины в Соединенных Штатах Америки призвало американскую корпорацию Apple исправить некорректное обозначение оккупированного Крыма как части России, сообщается в Facebook украинского посольства.

«Посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании», - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские дипломаты также обратили внимание Государственного департамента и других компетентных ведомств США на сложившуюся ситуацию.

Напомним, ранее стало известно, что компания Apple отреагировала на российские требования и стала обозначать Крым частью России в своих приложениях.

Регион теперь отображается как российская территория на Apple Maps и Weather, если просматривать их из России.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал американскую компанию Apple из-за обозначения на ее картах Крыма как части России.
ForUm

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