В результате мощного землетрясения в Албании число погибших возросло до 9 человек.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Euronews Albania.

«По меньшей мере 9 человек погибли и сотни пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,4 в Албании утром во вторник», - говорится в сообщении.

Сейчас в районах города Дуррес помогают в спасательных операциях более 300 солдат и полицейских.

Ранее сообщалось о 6 погибших.

Напомним, мощное землетрясение мощностью 6,4 балла произошло утром 26 ноября в Адриатическом море у побережья Албании, и также ощущалось в Косово и Греции.