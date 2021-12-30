В Ивано-Франковской области зафиксировано землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера, сообщает Главный центр специального контроля.

Землетрясение зарегистрировали в 16:17 по киевскому времени 29 декабря.

Эпицентр землетрясения находится в районе поселка Белозорина Надворнянского района на глубине 3 км. По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

В течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано 9 землетрясений, последнее 21 декабря, с магнитудой 2,6.