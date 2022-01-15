В пятницу, 14 января, Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение на Закарпатье.

Эпицентр землетрясения находится в 12 км к востоку от города Ужгород, Закарпатской области, на глубине 2 км. По классификации землетрясений относится к не ощутимым.

В течение 2020-2022 гг. в районе Ужгорода было зарегистрировано 6 землетрясений, наиболее мощные из которых произошли 19 и 27 апреля 2020 года с магнитудами 3,1 и 3.2 соответственно. Последнее зарегистрированное землетрясение из данного региона 13.01.2022 года с магнитудой 1,5.