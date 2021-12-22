также в разделеПроисшествия
В отеле под Винницей произошел пожар: один человек погиб, двое пострадали 9
На Донбассе подорвались двое военных, состояние одного – тяжелое 15
В Украине за воскресенье – менее 3 тысяч новых случаев COVID-19 24
Спасатели предупреждают о повышенной снеголавинной опасности в Карпатах 8
В Черниговской области депутат совершил смертельное ДТП и пытался сбежать с места аварии 28
Резников: Датские военные будут инструкторами в украинских Вооруженных силах 61
В Краматорске на пожаре сгорели 10 машин скорой помощи 22
Правоохранители разоблачили схему по продаже в Украине поддельных лекарств для лечения онкологии 44
Голубовская: Пациент, у которого выявили штамм Omicron, ранее уже болел коронавирусом 24
В результате обвала шахты во Львовской области погиб рабочий 14
В Украине зафиксирован первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон 39
Под Киевом ловили подсудимого, который напал на конвоиров и сбежал 82
Патрульного будут судить за ДТП, в котором погибли два человека 21
На Херсонщине сожгли «Мерседес» депутатки 22
На Донбассе погиб украинский военный 18
Под Киевом сгорела маршрутка, в которой находилось 20 пассажиров 35
На Донетчине депутат выпрыгнул из окна пятого этажа на глазах сына 38
В Тернополе облили краской памятник Степану Бандере 28

Возле города Надворная на Прикарпатье произошло землетрясение магнитудой 2,6, сообщает Главный центр специального контроля.

«Эпицентр землетрясения находится в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, к западу от города Надворная, на глубине 4 км», - говорится в сообщении.

По классификации землетрясений относится к едва ощутимым.

Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Всего в течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано 8 землетрясений, предпоследнее – 15 декабря, с магнитудой 2,9.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги