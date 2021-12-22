Возле города Надворная на Прикарпатье произошло землетрясение магнитудой 2,6, сообщает Главный центр специального контроля.
«Эпицентр землетрясения находится в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, к западу от города Надворная, на глубине 4 км», - говорится в сообщении.
По классификации землетрясений относится к едва ощутимым.
Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.
Всего в течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано 8 землетрясений, предпоследнее – 15 декабря, с магнитудой 2,9.
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