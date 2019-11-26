Количество погибших в результате землетрясения в Албании уже достигло 6, а в больницах сейчас находится 325 пострадавших в результате стихии.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Faktor.

«В результате мощного землетрясения в Албании, по последним данным, пострадали 325 человек. Также стало известно, что количество погибших увеличилось до шести», - говорится в сообщении.

Министр обороны Албании подтвердил эти цифры и сказал, что количество погибших и пострадавших может быть не окончательным, поскольку под завалами еще остаются люди.

Стало известно, что среди погибших был 10-летний мальчик, который погиб в своей квартире в городе Тумана, его мать находится под обломками.

В Дурресе в одном из разрушенных зданий, под завалами находятся 9 членов одной семьи, спасатели пытаются их освободить.

Как сообщалось, мощное землетрясение мощностью 6,4 балла произошло во вторник утром в Адриатическом море у побережья Албании, и также ощущалось в Косово и Греции.