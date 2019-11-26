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Председатель правления Укрэксимбанка Александр Гриценко, которого ранее арестовала СБУ, внес залог в размере 3 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Денис Демин.

«Он выполнил обязательства в полном объеме и внес залог», - сказал адвокат.

По его словам, залог был внесен на прошлой неделе. После внесения залога на него возложен ряд обязательств, однако ношение браслета не предусмотрено.

Как сообщал ForUm, 16 ноября глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины.

18 ноября Печерский районный суд Киева освободил из-под стражи Гриценко и избрал для него меру пресечения в виде залога в размере 2 млн 998 тыс. 681 грн.
ForUm

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