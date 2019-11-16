Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины.
Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
«Никакого похищения одного из членов правления АО Укрэксимбанк не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209. Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания», — сообщила она
Ранее СМИ сообщали, что в Киеве среди дня якобы похитили главу Укрэксимбанка Александра Гриценко.
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