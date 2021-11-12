Государственный Укрэксимбанк объясняет возвращение к работе директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова, которые 4 октября применили силу к журналистам программы «Схемы», требованиями законодательства.

«В соответствии с действующим трудовым и уголовно-процессуальным законодательством получение работником статуса подозреваемого/обвиняемого в уголовном производстве не является законным основанием для отстранения их от работы или расторжения с ними трудовых отношений. Учитывая это, 9 ноября 2021 года начальник управления внутренней безопасности Олег Осипов и директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов вернулись к выполнению своих служебных обязанностей», - сообщила пресс-служба банка.

В отношении Осипова и Тельбизова был установлен простой (остановка работы), а их полномочия прекращены без сохранения оплаты труда на максимально разрешенный законодательством срок, а именно на время проведения служебного расследования по инциденту.

Уголовное производство по признакам уголовной наказуемости деяний, в котором Осипов и Тельбизов имеют статус обвиняемых, рассматривает Голосеевский районный суд Киева. Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству работодатель не имеет законных оснований отстранять от работы работника из-за его статуса обвиняемого в уголовном производстве.

АО «Укрэксимбанк» обязан действовать исключительно в рамках действующего законодательства Украины и заинтересован всячески способствовать объективному судебному разбирательству дела, связанного с событиями, произошедшими во время интервью Радио Свобода 4 октября 2021 г.

Также сообщается, что Владимир Пикалов был уволен с должности директора Департамента информационной политики.

Как сообщал ForUm, на журналистов «Схем» совершили нападение в государственном Укрэксимбанке во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Позже в банке заявили, что журналист Радио Свобода Кирилл Овсяный якобы запрашивал у главы Укрэксимбанка информацию, составляющую банковскую тайну.

Журналисты программы «Схемы» обнародовали видео нападения на них в кабинете Мецгера.

По данному факту инспекторы отдела дознания Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

«Схемы» обнародовали расследование об «Укрэксимбанке».

12 октября Мецгер уволился.