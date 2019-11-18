Печерский районный суд Киева освободил из-под стражи председателя правления АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко и избрал для него меру пресечения в виде залога в размере 2 млн 998 тыс. 681 грн.

Такое решение принято в понедельник, сообщает Укринформ.

Гриценко был освобожден из-под стражи в зале суда. Он обязан внести залог в течение 5 дней, являться к следователям по их требованию, не отлучаться из Киева без разрешения следователя, сообщать следователю и суду об изменении места жительства и места работы, сдать паспорта и другие документы, которые дают разрешение для выезда за границу, и воздержаться от общения с любым лицом, определенным следователям, который имеет процессуальный статус в этом уголовном производстве.

Прокурор ходатайствовал о мере пресечения для Гриценко в виде залога в размере 100 млн грн и взятии его под стражу на 50 дней.

Как сообщал ForUm, 16 ноября глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины.

Перед этим СМИ сообщили о его похищении.

По мнению адвоката Гриценко, задержание было проведено без постановления суда с грубыми нарушениями закона без законных оснований.

Гриценко был назначен на должность главы правления Укрэксимбанка в августе 2014 года.