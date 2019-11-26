Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что диалог с христианами других конфессий, особенно с Римско-католической церковью, является одним из приоритетов Вселенского патриархата.

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Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на греческий ресурс romfea.gr, об этом глава Константинопольского патриархата сказал во время встречи с делегацией Тбилисского университета.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы укрепить единство в православном мире, это не очень легкое задание в то время, когда в межправославных отношениях ощущаются трудности», - сказал патриарх.

На Фанаре 23 ноября состоялась встреча патриарха Варфоломея с профессорами и студентами Тбилисского университета Сульхан-Саба Орбеляни. Во главе делегации был католический епископ Кавказа Джузеппе Пасотто.

Глава Константинопольской Церкви в своем приветствии отметил важность межконфессионального диалога, в частности, между православными и католиками и сообщил, что «диалог с Римско-католической церковью - один из приоритетов Вселенского патриархата».

Как ранее сообщалось в СМИ, Константинопольский Патриарх Варфоломей молился с католиками в Бельгии, посетив католическую общину монашеского ордена цистерцианцев аббатства Нотр-Дам де Сент-Реми в Рошфоре.