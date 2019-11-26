Национальный банк Украины с 20 декабря вводит в обращение монету номиналом 5 гривен, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что регулятор завершает переход на обновленный банкнотно-монетный ряд гривни, содержащий более надежные и защищенные от подделок банкноты, что обеспечивает удобство наличных расчетов и экономию средств для государства.

С этой целью в обращение будут введены монеты номиналом 5 и 10 гривен, которые постепенно заменят бумажные банкноты.

В то же время будут введены обновленные банкноты номиналом 50 и 200 гривен с усовершенствованной системой защиты, которые по дизайну наследуют банкноты нового поколения гривни - номиналами 20, 100, 500 и 1000 гривен.

Отмечается, то этими нововведениями Национальный банк завершит оптимизацию текущего номинального ряда гривни, которая продолжалась с 2014 года.

Напомним, с 1 октября монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек перестали быть средством платежа. В течение года их можно бесплатно и без ограничений обменивать во всех отделениях украинских банков, в течение трех лет – в НБУ и отделениях «ПриватБанка», «Ощадбанка» и «Райффайзен Банка Аваль».