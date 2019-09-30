С завтрашнего дня украинцы не смогут использовать монеты 1, 2 и 5 копеек для осуществления наличных расчетов. Эти монеты перестанут быть платежным средством и будут изъяты из наличного обращения, сообщает НБУ.

«Изъятие из обращения монет мелких номиналов облегчит наличные расчеты, а среднее количество монет, приходящихся на одного украинца, уменьшится более чем на треть», - отмечается в сообщении.

Это сделает наличные расчеты удобными, простыми и комфортными.

«Решение об изъятии мелких монет из обращения – часть комплексного решения по оптимизации Национальным банком номинального ряда банкнот и монет гривни. Благодаря оптимизации в перспективе номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12 номиналов. Так он приблизится к распространенной мировой практике: всего останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот», - пояснили в регуляторе.