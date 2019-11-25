Президент Украины Владимир Зеленский высказал слова поддержки уполномоченному по правам ребенка Николаю Кулебе, попавшему в ДТП вместе со своими сыновьями.



Об этом он рассказал 25 ноября во время видеообращения к украинцам, сообщает УНИАН.

Глава государства поддержал омбудсмена. «К сожалению, вчера в аварию попал уполномоченный по защите прав ребенка, г-н Кулеба. К сожалению, со своими детьми... Сейчас они находятся в больнице. Мы, я уверен, я верю, будем молиться и держать кулаки, чтобы все было хорошо», – сказал Зеленский.

Напомним, 24 ноября уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП.

Двое пострадавших в ДТП сыновей Кулебы находятся в больнице в тяжелом состоянии.