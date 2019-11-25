Экологические показатели на месте аварии анкера под Одессой постепенно улучшаются, заявил заместитель начальника Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков.

Пробы воды берут два раза в день, передает Радио Свобода.

«22 ноября в день аварии нормы были превышены в 53 раза, затем в 90 раз, затем ночью был самый высокий показатель – 157 раз, а затем превышение начало спадать. Как нам доложили в АМПУ, горючего по сути не было, только остатки. Их размыло, поскольку судно было наклонено. 24 ноября вечером превышение было в 19 раз, а по состоянию на сейчас, 25 ноября, вода уже в норме», - заявил Гавриков.

Экоинспекция будет также рассчитывать суммы компенсации – пятно было большое, 100 на 200 метров. Претензии на компенсации будут выдвигать судовладельцу, у которого есть 30 дней на оплату.

Главное управление Национальной полиции в Одесской области начало уголовное производство по факту аварии Delfi. Событие квалифицированы по части 1 статьи 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Соответствующие сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Следствие по факту нарушения правил безопасности эксплуатации водного транспорта продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет.