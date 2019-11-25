По факту аварии иностранного танкера «Delfi» начато уголовное производство, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Событие квалифицировано по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Как сообщал ForUm, утром 22 ноября в результате сложных погодных условий и шторма у берега Одессы получил повреждения и начал тонуть иностранный грузовой танкер, предназначенный для дозаправки топливом судов, стоящих на рейде. На момент происшествия на борту находились трое членов экипажа. Во время спасательной операции они были эвакуированы и госпитализированы в медицинские учреждения.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины. Следствие по факту нарушения правил безопасности эксплуатации водного транспорта продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет.