также в разделеОбщество
КПВВ на Донбассе переходят на зимний график работы 13
Укрзализныця обещает не отменять популярный поезд в Карпаты 10
В Польше – новый ксенофобский скандал: студентка жестоко оскорбила украинку 25
По факту крушения танкера под Одессой начато расследование 12
Будут судить пограничника, который «послужил» в «ЛНР» 16
НАБУ завершило расследование дела Белоцерковца 38
СМИ: В Испании задержали россиянина и украинца в деле о сепаратизме в Каталонии 21
Политолог: За «смотрящими» в строительной отрасли стоят политики 36
Моряки с затонувшего траулера вернулись в Украину 20
«Контрабанда недели»: Из Украины пытались вывезти сигареты в угле 19
СМИ рассказали, как главврач Института рака Безносенко зарабатывал на больных 78
Геращенко 11 раз редактировал пост о ДТП, выгораживая Кулебу 178
СМИ: «Народный мэр» Горловки оказался украинским разведчиком 165
«Маэстро, браво!»: умер народный артист Украины Давид Бабаев 33
СБУ разоблачила масштабную схему сбыта незаконно добытого угля 47
Акции памяти жертв Голодомора прошли возле консульств России по всей Украине 22
В воскресенье в Украине сохранятся заморозки 18
Боевики обстреляли украинские позиции возле Пивденного 22

Бывший замминистра экономики Юрий Бровченко вышел из СИЗО после внесения залога 570 тыс. гривен. Об этом сообщил его адвокат Сергей Стретович, передает РБК-Украина.

По его словам, залоговая сумма была внесена еще на прошлой неделе.

«Мой подзащитный уже не в СИЗО», - отметил Стретович.

Он также добавил, что в отношении Бровченко действует ряд ограничений, наложенных судом.

Напомним, 22 октября Служба безопасности Украины задержала бывшего заместителя министра экономики.

23 октября Шевченковский районный суд Киева арестовал Бровченко с возможностью выхода под залог в размере 3,4 млн гривен

Оперативники и следователи СБУ установили, что чиновник Министерства экономического развития и торговли Украины, чиновники госпредприятия «Украинский центр «Безопасность» и государственной акционерной холдинговой компании «Артем» действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.

Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 миллиона долларов. В результате незаконной схемы авансовый платеж в размере более чем 8,2 миллиона американских долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы. Иностранная компания оборудования в Украине не поставляла.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги