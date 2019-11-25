Бывший замминистра экономики Юрий Бровченко вышел из СИЗО после внесения залога 570 тыс. гривен. Об этом сообщил его адвокат Сергей Стретович, передает РБК-Украина.
По его словам, залоговая сумма была внесена еще на прошлой неделе.
«Мой подзащитный уже не в СИЗО», - отметил Стретович.
Он также добавил, что в отношении Бровченко действует ряд ограничений, наложенных судом.
Напомним, 22 октября Служба безопасности Украины задержала бывшего заместителя министра экономики.
23 октября Шевченковский районный суд Киева арестовал Бровченко с возможностью выхода под залог в размере 3,4 млн гривен
Оперативники и следователи СБУ установили, что чиновник Министерства экономического развития и торговли Украины, чиновники госпредприятия «Украинский центр «Безопасность» и государственной акционерной холдинговой компании «Артем» действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.
Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 миллиона долларов. В результате незаконной схемы авансовый платеж в размере более чем 8,2 миллиона американских долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы. Иностранная компания оборудования в Украине не поставляла.
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