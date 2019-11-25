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Четверо украинских моряков с судна «Иван Голубец», затонувшего летом у берегов Мавритании, вернулись домой.

Об этом сообщил государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц.

«Добрая утренняя новость: этой ночью из Мавритании вернулись домой четыре украинских моряка судна «Иван Голубец», к которым там были применены ограничительные меры», - написал он в Twitter.

Напомним, рыболовный траулер «Иван Голубец» загорелся и затонул ночью 21 июля в океане у берегов Мавритании на глубине 35 метров. На борту судна во время пожара были 86 членов экипажа, из них 29 украинцев. Капитан судна - житель Крыма Сергей Тимченко, который находился в рейсе с украинскими документами. Также сообщалось, что на борту судна были три кадета из подконтрольного оккупантам учебного заведения «Керченский государственный морской университет». Была информация о гибели двух моряков, один из них украинец.

Траулер «Иван Голубец» - одно из четырех океанических судов, принадлежащих Украине. Сейчас в государственной собственности также остаются океанические суда «Капитан Русак», «Олексій Слободчиков» и «Профессор Михаил Александров».
ForUm

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