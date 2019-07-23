Украинский океанский траулер «Иван Голубец», на котором несколько дней бушевал пожар, затонул вчера ночью возле мавританского порта Нуадибу.

Об этом со ссылкой на капитана судна Сергея Тимченко заявил бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, сообщает «Думская».

По его информации, судно лежит на океанском шельфе у побережья Мавритании на глубине 35 метров. Достоверно известно о гибели двоих моряков (ранее сообщалось об одном погибшем мотористе).

Пожар на траулере вспыхнул 19 июля. Экипаж эвакуировал траулер «Маршал Крылов», после чего горящее судно взяли на буксир.

Комментаторы трагедии обращают внимание на то, что, судя по завесе таинственности, окутывающей эту историю, судно может быть замешано в разного рода махинациях с государственной собственностью.

«Напомню, что «Иван Голубец» был в собственности украинской государственной компании и оперировался «латвийским бизнесменом украинского происхождения». То есть, как всегда, есть классический вывод госресурса налево и его беспощадная эксплуатация на износ вместо приватизации. Причем — эксплуатацию в плодотворном сотрудничестве украинских чиновников как с подконтрольными россиянам крымскими «учебными заведениями» (на борту были учащиеся так называемого «керченского морского технологического университета», — Ред.), так и Российским морским регистром, РМРС и, крайне достоверно, не только по вопросам рыболовства», — отметил Бабин.