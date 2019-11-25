Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко 11 раз правил пост в Facebook о ДТП с участием уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы.

Так, в первом сообщении не было упоминания о том, что Кулеба проехал на красный свет.

Кроме того, Геращенко позже акцентировал, что другой участник аварии – безработный, однако затем удалил это предложение.

Историю правок можно посмотреть в самом посте замминистра.

Как сообщал ForUm, ДТП произошло 24 ноября.