также в разделеОбщество
СМИ: «Народный мэр» Горловки оказался украинским разведчиком 123
«Маэстро, браво!»: умер народный артист Украины Давид Бабаев 31
СБУ разоблачила масштабную схему сбыта незаконно добытого угля 47
Акции памяти жертв Голодомора прошли возле консульств России по всей Украине 21
В воскресенье в Украине сохранятся заморозки 18
Боевики обстреляли украинские позиции возле Пивденного 22
ВОЗ: украинские подростки недостаточно двигаются 14
Львовский аэропорт возобновил работу 53
Одесский аэропорт возобновил работу 20
ОБСЕ: Боевики демонстрировали журналистам мост в Станице Луганской 45
Штаб ООС назвал потери боевиков за неделю 67
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий 41
Украина сегодня чтит память жертв голодоморов 27
22 ноября. Картина дня 33
Опубликован официальный трейлер комедии о войне на Донбассе «Наши котики» 50
Рябошапка: Прокурор ГПУ причастен к вымогательству земли в Затоке 44
ГБР объявило в розыск бывшего сбушника, шпионившего на РФ 266
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет 323

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко 11 раз правил пост в Facebook о ДТП с участием уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы. 

Так, в первом сообщении не было упоминания о том, что Кулеба проехал на красный свет.

Кроме того, Геращенко позже акцентировал, что другой участник аварии – безработный, однако затем удалил это предложение.

Историю правок можно посмотреть в самом посте замминистра.  

Как сообщал ForUm, ДТП произошло 24 ноября.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

76
Теги