«Европейская Солидарность» требует создания в Верховной Раде Украины временной следственной комиссии по расследованию фактов незаконного вмешательства Офиса президента в работу правоохранительных органов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.

«Кричащие и шокирующие факты систематического незаконного вмешательства Офиса президента в работу правоохранительных органов требуют объективного расследования. Однако скандал в связи с обнародованием разговоров директора ГБР Романа Трубы затрагивает почти все правоохранительные органы, и расследовать не остается кому. Поэтому единственный выход - создать в Верховной Раде временную следственную комиссию с широким представлением всех фракций, в том числе оппозиционных», - говорится в нем.

«ЕС» на период работы такой комиссии требует отстранения от должностей фигурантов разговоров, из которых следует их причастность к организации заказных политических преследований и других незаконных действий.

«Это – руководитель Офиса президента и адвокат Коломойского Андрей Богдан; «Полностью свой» генеральный прокурор Руслан Рябошапка, директор ГБР и адъютант Андрея Портнова Роман Труба; заместитель руководителя Офиса президента адвокат Ефремова Андрей Смирнов, руководитель патронатной службы ГБР Александр Удовиченко, и тому подобное», - заявили в партии.

«С нетерпением ожидаем также личной реакции Владимира Зеленского и его политической оценки... Тем более что участники разговоров ссылаются на факт совещания в Офисе президента Украины при участии главы государства, где одной из тем была организация политических репрессий против Петра Порошенко», - добавили в «ЕС».

Также в политсиле требуют немедленного проведения всех необходимых экспертиз с целью прежде всего идентификации голосов.

«В случае саботажа этой инициативы со стороны власти, оставляем за собой право обратиться в соответствующие международные структуры. Мы считаем, что власть и фигуранты разговоров больше, чем кто-либо другой заинтересованы в скорейшем создании комиссии и объективном расследовании этого кассетного скандала», - резюмировали в партии.

Как сообщал ForUm, 20 ноября в мессенджере Telegram появился анонимный канал под названием «Трубу прорвало», где выкладывают аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубы и на которых слышен похожий на его голос. Сам Труба назвал записи провокацией, и заявил, что в отставку не собирается.