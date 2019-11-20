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Директор Государственного бюро расследований Роман Труба назвал записи, обнародованные в Telegram-канале «Трубу прорвало», провокацией, и отказался комментировать, его ли голос звучит на записях.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Украинская правда.

«Я давно ожидал (провокаций, – ред.), и я уверен, что на этом не будет поставлена ​​точка. Эти публикации – это фейк и провокация. Они меня не сломали. Я не буду комментировать никаких фейков и провокаций. Буду ли подать в отставку? Не буду», - заявил Труба.

Журналисты несколько раз спрашивали, его ли голос звучит на записях и действительно ли глава Офиса президента Андрей Богдан не давал ему никаких указаний относительно подозрений или обысков, Труба каждый раз переводил разговор на то, какое эффективное и независимое ГБР и на то, что сейчас готовятся новые подозрения во «многих резонансных процессах».

Труба так и не ответил, его ли голос на записях, заявив, что «фейков не будет комментировать».

Он также рассказал, что после того, как в его кабинете нашли прослушку, было открыто уголовное производство и в ближайшее время в нем будут результаты.

Труба уверял, что его деятельность и деятельность ГБР полностью открыта, и он «ни от журналистов, ни от своих работников не скрывает ни одного факта».

Также, по словам директора ГБР, на него «никто из политических деятелей и руководителей не влиял и не будет этого делать».

 

Напомним, Telegram-канал «Трубу прорвало» появился 19 ноября. В нем опубликованы тексты и аудиозаписи, на которых мужской голос, который, словам авторов канала, принадлежит Трубе, говорит с другими мужчинами об открытии или приостановлении производств, о приостановлении обысков и т.п.

Одного из мужчин якобы Труба называет «Андрей», «Иосифович» (авторы канала уверены, что это руководитель Офиса президента Андрей Богдан, – ред.)

На одной из аудиозаписей голос, который якобы принадлежит Трубе, обсуждает с другим мужчиной «подозрение по Ульяне» (вероятно, речь о экс-руководителе Минздрава Ульяне Супрун,  – ред.) и просит «подготовить справки», потому что он идет на «доклад к ВладАлександровичу».

Также на записях обсуждают то, что заместители Трубы фигурируют на пленках НАБУ, снятых в кабинете у судьи Вовка.

Кроме того, на записях якобы есть голос заместителя Богдана Андрея Смирнова, который дает указания кого допрашивать, кого «подвесить», а кого «догонять».

На записях якобы Труба останавливает обыски на предприятиях Константина Жеваго, обсуждает то, что пятый президент Петр Порошенко не пришел на допрос, и то, что во время визита МВФ не нужно трогать Приватбанк и НБУ.

21 сентября директор ГБР Роман Труба сообщил, что в его кабинете была обнаружена аппаратура для прослушивания.
ForUm

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