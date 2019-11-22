также в разделеОбщество
Бахматюка объявили в розыск 23
Борца с преступлениями полицейских поймали на взятке 24
Миллионы от КП Харькова и обвинения налоговиков: СМИ рассказали о спонсорах кампании Кучера 40
Преследовавшему участника Майдана гаишнику присудили моральную компенсацию 17
Кабмин уволил главу Госэнергоэффективности 20
Украинцев предупредили о штормовом ветре 19
РФ передала Польше материалы дела против Мазура 24
Адвокат семей Небесной Сотни объявила голодовку 82
Украина подала апелляцию по делу Маркива 22
21 ноября. Картина дня 44
Завтра в Украине ожидается до 12 градусов мороза 38
В районе Петровского завершилось разминирование 20
Укроборонпром подтвердил назначение Найема заместителем гендиректора 31
Парубий: 21 февраля 2014 года Майдан посещала контрснайперская группа СБУ 91
Сумчанин, взорвавший гранату в ночном клубе, получил 10 лет тюрьмы 14
Арахамия: Финансирование правоохранителей могут сократить вдвое 53
Портнов обнародовал приговор Иванисову за групповое изнасилование 168
В Житомире задержали россиянина-члена ИГИЛ 21

Боевики могут устроить провокации против разведения сил на Донбассе. Об этом в интервью LB.uа рассказал министр обороны Андрей Загороднюк.

«Мы допускаем, что может быть провокация против этого разведения. На оккупированных территориях есть большое количество террористов и бандитов, называющих себя представителями так называемого «правительства», которые точно хотят сорвать разведение и не допустить встречи в Нормандском формате. Могут делать это по двум причинам : либо выполняя приказ «сверху», либо действуя по собственной «инициативе». Во втором случае они не представляют себя по-другому, ведь война – их смысл жизни, так они зарабатывают. Они хотят воевать», - рассказал Загороднюк.

Напомним, 9 ноября началась практическая фаза разведения сил и средств на участке в районе Богдановки и Петровского.

10 ноября украинские военнослужащие отошли на новые позиции в данном районе. 

20 ноября на этом участке завершилось разминирование

20 ноября Наблюдатели СММОБСЕ зафиксировали огонь из крупнокалиберного пулемета в пределах участка разведения сил и средств в районе Петровского.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1286 грн.
12
Теги