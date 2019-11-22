Боевики могут устроить провокации против разведения сил на Донбассе. Об этом в интервью LB.uа рассказал министр обороны Андрей Загороднюк.

«Мы допускаем, что может быть провокация против этого разведения. На оккупированных территориях есть большое количество террористов и бандитов, называющих себя представителями так называемого «правительства», которые точно хотят сорвать разведение и не допустить встречи в Нормандском формате. Могут делать это по двум причинам : либо выполняя приказ «сверху», либо действуя по собственной «инициативе». Во втором случае они не представляют себя по-другому, ведь война – их смысл жизни, так они зарабатывают. Они хотят воевать», - рассказал Загороднюк.

Напомним, 9 ноября началась практическая фаза разведения сил и средств на участке в районе Богдановки и Петровского.

10 ноября украинские военнослужащие отошли на новые позиции в данном районе.

20 ноября на этом участке завершилось разминирование.

20 ноября Наблюдатели СММОБСЕ зафиксировали огонь из крупнокалиберного пулемета в пределах участка разведения сил и средств в районе Петровского.