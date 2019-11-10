Украинские военнослужащие отошли на новые позиции в районе разведение сил вблизи Петровского. Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, в воскресенье 11 украинских военных и 14 единиц вооружения изменили свои позиции на участке разведения сил №3 в районе Петровского и Богдановки.

«На новых позициях построены блиндажи для проживания армейцев, столовая, хранилища для боеприпасов и продовольствия, баня с парной, а также санитарные сооружения. Командование подразделения обеспечило все помещения обогревателями с необходимым объемом дров для отопления», - говорится в заявлении штаба.

Также в ведомстве отметили, что украинские военные имеют не только основные позиции, но и запасные и резервные.

«Данные фортификационные сооружения на 100 процентов готовы как для проживания личного состава, так и для ведения обороны на нашем участке ответственности», - отметили в штабе.

Напомним, в субботу, 9 ноября, началась практическая фаза разведения сил и средств на участке в районе Богдановки и Петровского.