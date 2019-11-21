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На участке разведения сил № 3 «Петровское» завершилось разминирование. Об этом сообщил пресс-офицер 128-й ОГШБр старший лейтенант Богдан Петрик, передает Радио Свобода.

«Вчера, 20 ноября, в 12:00 закончилось разминирование. А сегодня, 21 ноября, в 12:00 начался демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения», - подчеркнул пресс-офицер.

Напомним, 9 ноября началась практическая фаза разведения сил и средств на участке в районе Богдановки и Петровского.

10 ноября украинские военнослужащие отошли на новые позиции в данном районе. 

13 ноября на участке разведения сил и средств 3 Богдановка-Петровское пиротехники начали разминирование.

 
ForUm

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