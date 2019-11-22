Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали огонь из крупнокалиберного пулемета в пределах участка разведения сил и средств в районе Петровского, говорится в отчете СММ.

«20 ноября, патрулируя примерно в 2 км к северу от Петровского, команда миссии слышала 3 очереди из крупнокалиберного пулемета в 2-3 км на юг, юго-запад (по оценке, в пределах участка разведения в районе Петровского)», - говорится в отчете .

Кроме того, члены патруля СММ, находясь в Богдановке, слышали 10 взрывов неопределенного происхождения и примерно 115 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и 30-миллиметровой пушки. По оценке миссии, большинство из этих эпизодов огневой активности произошло примерно в 2-3 км на юг, юго-восток и юго-запад (все за пределами участка разведения).



Напомним, 9 ноября началась практическая фаза разведения сил и средств на участке в районе Богдановки и Петровского.

10 ноября украинские военнослужащие отошли на новые позиции в данном районе.

20 ноября на этом участке завершилось разминирование.