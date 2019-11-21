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Предстоятель Иерусалимской Церкви призвал Поместные Церкви приложить все усилия для защиты единства Православия.

Фото: Фокус

Об этом написал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Телеграм-канале.

«Патриарх Феофил сейчас в речи на вручении ему в Храме Христа Спасителя премии Международного фонда единства православных народов сказал, что глубоко обеспокоен трудностями, омрачающими жизнь Церкви, и угрозами, нависшими над нами из-за наших печальных разделений», - сообщил Владимир Легойда.

Спикер РПЦ отметил, что Патриарх Феофил пригласил Предстоятелей Православных Церквей на встречу в Иордании, чтобы обсудить вопрос сохранения единства Поместных Церквей в евхаристическом общении.
Владимир Легойда подчеркнул, что данная встреча вызвана событиями, связанными с предоставлением автокефалии ПЦУ.

Как ранее сообщалось в СМИ, Иерусалимский Патриарх неоднократно высказывался в поддержку Украинской Православной Церкви и не допускает к служению у святынь Иерусалима представителей Православной Церкви Украины.
ForUm

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