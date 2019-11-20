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Финансирование больничных и пособий по беременности и родам временно не производится в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению, утвержденным бюджетом Фонда социального страхования. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ведомства.

«Выплаты приостановлены из-за чисто бюрократических причин – не принято изменения в бюджет Фонда на 2019 год. То есть средства есть, а перечислить их людям мы не можем. Ведь согласно действующему законодательству Фонд не имеет права перечислять средства, если исчерпаны сметные назначения по направлению. Ситуация была прогнозируема, поэтому профсоюзная сторона в составе правления Фонда обратилась к руководству Министерства социальной политики по этому вопросу еще в сентябре 2019 года. Министерство социальной политики, как орган государственного надзора за Фондом, может по согласованию с Министерством финансов подать проект внесения соответствующих изменений на утверждение Кабмина. Сразу после их принятия выплаты будут возобновлены», - отметил Баженков.

Напомним, сегодня, 20 ноября, Фондом социального страхования Украины вынужденно приостановлено перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам больничных и пособий по беременности и родам.
ForUm

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