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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил, почему Украина не может требовать вывода российских войск перед «нормандской встречей». Об этом Пристайко сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с Федеральным министром иностранных дел Германии Гайко Маасом, сообщает УНИАН.

В частности, его спросили, должна ли встреча лидеров стран «нормандского формата» проходить только тогда, когда Россия выведет свои войска из Донбасса. «Мы ожидаем от встречи «нормандской четверки» именно в Париже, куда нас пригласил президент Макрон, все четыре страны - мы надеемся, что на этой встрече мы достигнем реального прогресса, которого мы ожидали как минимум с 2016 года, когда была последняя встреча в «нормандском формате», - заявил Пристайко.

При этом, по его словам, каждая пропущенная возможность встречи в «нормандском формате» воспринималась в Украине «очень болезненно и очень эмоционально». В то же время министр просит спокойно воспринимать заявления украинских политиков и обращать внимание на то, что украинской власти удается достигать.

«Несмотря на все сложности процесса, мы все же продвигаемся по нему, и отвечая ... на вопрос, действительно ли мы говорим о том, что на момент «нормандской встречи» все должны быть выведены, - нет, я не помню, чтобы кто-то из украинских политиков такое сказал. Хотя поверьте, каждый из 46 миллионов украинцев рассчитывал бы на то, чтобы иностранные вооруженные формирования и незаконные вооруженные формирования, все, кто взял оружие, покинули территорию нашего государства», - заявил Пристайко.

Вместе с тем он сказал, что на сегодняшний момент надо быть реалистами. «Мы понимаем, что требовать этого (вывода российских войск. – Ред.), прямо перед «нормандской встречей», просто нет смысла. Мы едем на «нормандскую встречу» с открытыми идеями, и мы умом готовы принять разумный компромисс и принести домой прогресс, которого украинцы давно уже ждут», - подчеркнул глава МИД.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите в «нормандском формате» 9 декабря хотел бы говорить о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе.
ForUm

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